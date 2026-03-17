What to Watch on Disney+ and Hulu in April 2026
The headliner series on Disney+ in April: Daredevil: Born Again Season 2 from Marvel and the animated Maul: Shadow Lord from Star Wars.
Over on Hulu there’s the first season of The Testaments, spinning out of The Handmaid’s Tale. They’ve also got the streaming debut of the Oscar-nominated Sirat, and the return of Malcolm in the Middle via the streaming revival series Life’s Still Unfair.
Here’s a full list of everything coming to Disney+ and Hulu in April 2026.
Wednesday, April 1
• Hulu: Atomic (Season 1)
• Disney+ and Hulu: Dear Killer Nannies (Hulu Original) - Premiere - All Episodes Streaming
• Disney+: Donna Hay Coastal Celebrations (Disney+ Original) - Premiere - All Episodes Streaming
• Disney+: O11CE: New Generation (Disney+ Original) - New Episodes
• Disney+ and Hulu: Secrets of the Bees - Premiere - All Episodes Streaming
Friday, April 3
• Hulu: Pizza Movie (Hulu Original) - Premiere
Saturday, April 4
• Disney+: Locker Diaries: ZOMBIES: Shorts - New Episode
• Disney+ and ESPN: Inside Out Classic – the real-time, animated NHL game: Washington Capitals vs. New York Rangers (Disney+, ESPN+) - Live at 7pm ET
Monday, April 6
• Disney+: American Idol (Season 9) (ABC) - Streaming live at 8/7c
• Disney+ and Hulu: In Your Radiant Season (Hulu Original) - Season Finale
• Hulu: Sirāt (2025)
• Disney+: Star Wars: Maul – Shadow Lord (Disney+ Original) - Two-Episode Premiere
Tuesday, April 7
• Disney+: Daredevil: Born Again (Season 2) (Disney+ Original) - New Episode at 6pm PT
Wednesday, April 8
• Disney+: Hey A.J.! - New Episodes
• Disney+: How Not to Draw: Shorts (Season 5) - New Episode
• Disney+: O11CE: New Generation (Disney+ Original) - New Episodes
• Hulu: The Testaments (Hulu Original) - Three-Episode Premiere
Friday, April 10
• Hulu: Malcolm in the Middle: Life’s Still Unfair (Hulu Original) - Premiere - All Episodes Streaming
• Disney+: RoboGobo (Season 2) - New Episodes
• Disney+ and Hulu: Perfect Crown (Hulu Original) - Premiere
Saturday, April 11
• Disney+: Locker Diaries: ZOMBIES: Shorts - New Episode
• Disney+ and Hulu: Perfect Crown (Hulu Original) - New Episode
Monday, April 13
• Disney+: American Idol (Season 9) (ABC) - Streaming live at 8/7c
• Disney+: Star Wars: Maul – Shadow Lord (Disney+ Original) - New Episodes
Tuesday, April 14
• Disney+: Daredevil: Born Again (Season 2) (Disney+ Original) - New Episode at 6pm PT
• Disney+: Meet Iron Man and his Awesome Friends (Season 1) - New Episodes
• Hulu: #SKYKING (Hulu Original) - Premiere
Wednesday, April 15
• Disney+: O11CE: New Generation (Disney+ Original) - New Episodes
Friday, April 17
• Hulu: Innate (Dynamic Television)
• Disney+: Little Margo Stories: Shorts - Premiere
• Disney+ and Hulu: Perfect Crown (Hulu Original) - New Episode
Saturday, April 18
• Disney+: Locker Diaries: ZOMBIES: Shorts - New Episode
• Disney+ and Hulu: Perfect Crown (Hulu Original) - New Episode
Monday, April 20
• Disney+: American Idol (Season 9) (ABC) - Streaming live at 8/7c
• Disney+: Star Wars: Maul – Shadow Lord (Disney+ Original) - New Episodes
Tuesday, April 21
• Disney+: Daredevil: Born Again (Season 2) (Disney+ Original) - New Episode at 6pm PT
Wednesday, April 22
• Disney+: Mickey Mouse Clubhouse+ - New Episodes
• Disney+: O11CE: New Generation (Disney+ Original) - New Episodes
• Disney+: Orangutan (Disney+ Original) - Premiere
Friday, April 24
• Hulu: Nikki Glaser: Good Girl (Hulu Original) - Premiere
• Hulu: No Other Choice (2025)
• Disney+: The Prep School Disappearance
• Disney+ and Hulu: Perfect Crown (Hulu Original) - New Episode
Saturday, April 25
• Hulu: Good Boy (2025)
• Disney+ and Hulu: Perfect Crown (Hulu Original) - New Episode
• Disney+: American Idol (Season 9) (ABC) - Streaming live at 8/7c
• Disney+: Star Wars: Maul – Shadow Lord (Disney+ Original) - New Episodes
• Disney+: Disney Animation’s “Songs in Sign Language” (Disney+ Original) - Premiere
Tuesday, April 28
• Disney+: Daredevil: Born Again (Season 2) (Disney+ Original) - New Episode at 6pm PT
Wednesday, April 29
• Disney+: O11CE: New Generation (Disney+ Original) - New Episodes
• Disney+: SuperKitties (Season 3) - New Episodes
Thursday, April 30
• Disney+: Project Runway All Stars (Seasons 5-7)
Also Coming This Month
• Hulu: Raising Chelsea - Premiere
