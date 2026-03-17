What to Watch on Disney+ and Hulu in April 2026

What to Watch on Disney+ and Hulu in April 2026

The headliner series on Disney+ in April: Daredevil: Born Again Season 2 from Marvel and the animated Maul: Shadow Lord from Star Wars.

Over on Hulu there’s the first season of The Testaments, spinning out of The Handmaid’s Tale. They’ve also got the streaming debut of the Oscar-nominated Sirat, and the return of Malcolm in the Middle via the streaming revival series Life’s Still Unfair.

Here’s a full list of everything coming to Disney+ and Hulu in April 2026.

Wednesday, April 1
Hulu: Atomic (Season 1)
Disney+ and Hulu: Dear Killer Nannies (Hulu Original) - Premiere - All Episodes Streaming
Disney+: Donna Hay Coastal Celebrations (Disney+ Original) - Premiere - All Episodes Streaming
Disney+: O11CE: New Generation (Disney+ Original) - New Episodes
Disney+ and Hulu: Secrets of the Bees - Premiere - All Episodes Streaming
Friday, April 3
Hulu: Pizza Movie (Hulu Original) - Premiere

Saturday, April 4
Disney+: Locker Diaries: ZOMBIES: Shorts - New Episode
Disney+ and ESPN: Inside Out Classic – the real-time, animated NHL game: Washington Capitals vs. New York Rangers (Disney+, ESPN+) - Live at 7pm ET

Monday, April 6
Disney+: American Idol (Season 9) (ABC) - Streaming live at 8/7c
Disney+ and Hulu: In Your Radiant Season (Hulu Original) - Season Finale
Hulu: Sirāt (2025)
Disney+: Star Wars: Maul – Shadow Lord (Disney+ Original) - Two-Episode Premiere

Tuesday, April 7
Disney+: Daredevil: Born Again (Season 2) (Disney+ Original) - New Episode at 6pm PT

Wednesday, April 8
Disney+: Hey A.J.! - New Episodes
Disney+: How Not to Draw: Shorts (Season 5) - New Episode
Disney+: O11CE: New Generation (Disney+ Original) - New Episodes
Hulu: The Testaments (Hulu Original) - Three-Episode Premiere

Friday, April 10
Hulu: Malcolm in the Middle: Life’s Still Unfair (Hulu Original) - Premiere - All Episodes Streaming
Disney+: RoboGobo (Season 2) - New Episodes
Disney+ and Hulu: Perfect Crown (Hulu Original) - Premiere

Saturday, April 11
Disney+: Locker Diaries: ZOMBIES: Shorts - New Episode
Disney+ and Hulu: Perfect Crown (Hulu Original) - New Episode

Monday, April 13
• ​​​​​​Disney+: American Idol (Season 9) (ABC) - Streaming live at 8/7c
​​​​​​Disney+: Star Wars: Maul – Shadow Lord (Disney+ Original) - New Episodes

Tuesday, April 14
Disney+: Daredevil: Born Again (Season 2) (Disney+ Original) - New Episode at 6pm PT
Disney+: Meet Iron Man and his Awesome Friends (Season 1) - New Episodes
Hulu: #SKYKING (Hulu Original) - Premiere

Wednesday, April 15
Disney+: O11CE: New Generation (Disney+ Original) - New Episodes

Friday, April 17
Hulu: Innate (Dynamic Television)
Disney+: Little Margo Stories: Shorts - Premiere
Disney+ and Hulu: Perfect Crown (Hulu Original) - New Episode
Saturday, April 18
Disney+: Locker Diaries: ZOMBIES: Shorts - New Episode
Disney+ and Hulu: Perfect Crown (Hulu Original) - New Episode

Monday, April 20
Disney+: American Idol (Season 9) (ABC) - Streaming live at 8/7c
Disney+: Star Wars: Maul – Shadow Lord (Disney+ Original) - New Episodes
Tuesday, April 21
Disney+: Daredevil: Born Again (Season 2) (Disney+ Original) - New Episode at 6pm PT

Wednesday, April 22
Disney+: Mickey Mouse Clubhouse+ - New Episodes
Disney+: O11CE: New Generation (Disney+ Original) - New Episodes
Disney+: Orangutan (Disney+ Original) - Premiere

Friday, April 24
Hulu: Nikki Glaser: Good Girl (Hulu Original) - Premiere
Hulu: No Other Choice (2025)
Disney+: The Prep School Disappearance
Disney+ and Hulu: Perfect Crown (Hulu Original) - New Episode

Saturday, April 25
Hulu: Good Boy (2025)
Disney+ and Hulu: Perfect Crown (Hulu Original) - New Episode
Disney+: American Idol (Season 9) (ABC) - Streaming live at 8/7c
Disney+: Star Wars: Maul – Shadow Lord (Disney+ Original) - New Episodes
Disney+: Disney Animation’s “Songs in Sign Language” (Disney+ Original) - Premiere

Tuesday, April 28
Disney+: Daredevil: Born Again (Season 2) (Disney+ Original) - New Episode at 6pm PT

Wednesday, April 29
Disney+: O11CE: New Generation (Disney+ Original) - New Episodes
Disney+: SuperKitties (Season 3) - New Episodes

Thursday, April 30
Disney+: Project Runway All Stars (Seasons 5-7)

Also Coming This Month
Hulu: Raising Chelsea - Premiere

