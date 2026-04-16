The Best New Films and Shows on Disney+ and Hulu in May 2026

Marvel

May means May the 4th and this year that means the finale of the current Star Wars series Maul: Shadow Lord

Also in May: The finale of Daredevil: Born Again Season 2, and the new Marvel TV special The Punisher: One Last Kill. You can watch some Savannah Bananas baseball, and you can also watch the return of Sofia the First. Plus: New Bluey minisodes!

Here’s everything you’re gonna want to watch on Disney+ (and Hulu) in May:

Friday, May 1
Disney+ and Hulu: The Boss (El Encargado) (Season 4) (Hulu Original) – Premiere
Disney+ and Hulu: Impuros (Season 6) (Hulu Original) – Premiere
Disney+: Magicampers (Season 1) – New Episodes
Disney+ and Hulu: Perfect Crown (Hulu Original) – New Episode
Disney+ and Hulu: Travis Japan Summer Vacation!! in the USA (Hulu Original) – Three-Episode Premiere
Disney+: We Bought a Zoo

Saturday, May 2
Hulu: iHeartCountry Festival – Streaming live at 8pm ET
Disney+ and Hulu: Perfect Crown (Hulu Original) – New Episode

Lucasfilm
loading...

Monday, May 4
Disney+: American Idol (Season 9) (ABC) – Streaming live at 8pm ET
Disney+: Star Wars: Maul – Shadow Lord (Disney+ Original) – Two-Episode Season Finale

Tuesday, May 5
Disney+: Marvel Television's Daredevil: Born Again (Season 2) (Disney+ Original) – Season Finale at 6pm PT

Wednesday, May 6
Disney+ and Hulu: Gold Land (Hulu Original) – New Episodes

Friday, May 8
Disney+: Miraculous: Tales of Ladybug and Cat Noir Chibi: Shorts (Season 1) – Premiere
Disney+: Playdate with Winnie the Pooh: Shorts (Season 3) – New Episodes
Disney+ and Hulu: Perfect Crown (Hulu Original) – New Episode
Disney+ and Hulu: Travis Japan Summer Vacation!! in the USA (Hulu Original) – New Episode
Hulu: We Bury The Dead (2025)

Saturday, May 9
Disney+: Chibiverse (Season 4) – Three-Episode Premiere
Disney+ and Hulu: Perfect Crown (Hulu Original) – New Episode

Monday, May 11
Disney+: American Idol (Season 9) (ABC) – Season finale streaming live at 8pm ET
Hulu: The Split (Complete Series) (BBC)

Marvel
loading...

Tuesday, May 12
Disney+ and Hulu: Tucci in Italy (New Season) (Nat Geo) – Premiere
Disney+: The Punisher: One Last Kill (Disney+ Original) – Premiere at 6pm PT

Wednesday, May 13
​​​​​​Disney+: Battle of Fates (DUBBED) (Season 1) (Hulu Original) – Premiere
• ​​​​​​Disney+ and Hulu: Gold Land (Hulu Original) – New Episodes
• ​​​​​​Disney+: Hey A.J.! – New Episodes

Thursday, May 14
Hulu: FX’s Welcome to Wrexham (Season 5) – Two-Episode Premiere

Friday, May 15
Disney+: Minnie’s Bow-Toons: Pet Hotel – New Episodes
Hulu: Lisa Ann Walter: It Was An Accident (Hulu Original) – Premiere
Disney+ and Hulu: Perfect Crown (Hulu Original) - New Episode
Hulu: Rivals (Season 2) (Hulu Original) – Three-Episode Premiere
Disney+ and Hulu: Travis Japan Summer Vacation!! in the USA (Hulu Original) – New Episode

Saturday, May 16
Disney+ and Hulu: Perfect Crown (Hulu Original) – Season Finale

Sunday, May 17
Hulu: Battle of Fates (DUBBED) (Season 1) (Hulu Original) – Premiere

Tuesday, May 19
Hulu: The Nightmare Upstairs: What Happened to Ty and Bryn (Hulu Original) - Premiere

Disney
loading...

Wednesday, May 20
Disney+: Bluey Minisodes – New Episodes
Disney+ and Hulu: Gold Land (Hulu Original) – New Episodes

Thursday, May 21
Hulu: Alien: Romulus (2024)

Friday, May 22
Hulu: Arco (2025)
Disney+: BeddyByes (Season 1) – New Episodes
Disney+ and Hulu: Travis Japan Summer Vacation!! in the USA (Hulu Original) – New Episode

Saturday, May 23
Disney+ and ESPN: Banana Ball: Bananas vs. Tailgaters – 7pm ET

Tuesday, May 26
Hulu: Descendent (2025)
Disney+: Sofia the First: Royal Magic – Premiere

Wednesday, May 27
Disney+ and Hulu: Gold Land (Hulu Original) – New Episodes

Thursday, May 28
Hulu: Deli Boys (Season 2) (Hulu Original) – Premiere

Friday, May 29
Disney+ and ESPN: Banana Ball: Party Animals vs. Coconuts – 7pm ET
Disney+: RoboGobo (Season 2) – New Episodes
Disney+ and Hulu: Travis Japan Summer Vacation!! in the USA (Hulu Original) – New Episode

