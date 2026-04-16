The Best New Films and Shows on Disney+ and Hulu in May 2026
May means May the 4th and this year that means the finale of the current Star Wars series Maul: Shadow Lord.
Also in May: The finale of Daredevil: Born Again Season 2, and the new Marvel TV special The Punisher: One Last Kill. You can watch some Savannah Bananas baseball, and you can also watch the return of Sofia the First. Plus: New Bluey minisodes!
Here’s everything you’re gonna want to watch on Disney+ (and Hulu) in May:
Friday, May 1
• Disney+ and Hulu: The Boss (El Encargado) (Season 4) (Hulu Original) – Premiere
• Disney+ and Hulu: Impuros (Season 6) (Hulu Original) – Premiere
• Disney+: Magicampers (Season 1) – New Episodes
• Disney+ and Hulu: Perfect Crown (Hulu Original) – New Episode
• Disney+ and Hulu: Travis Japan Summer Vacation!! in the USA (Hulu Original) – Three-Episode Premiere
• Disney+: We Bought a Zoo
Saturday, May 2
• Hulu: iHeartCountry Festival – Streaming live at 8pm ET
• Disney+ and Hulu: Perfect Crown (Hulu Original) – New Episode
Monday, May 4
• Disney+: American Idol (Season 9) (ABC) – Streaming live at 8pm ET
• Disney+: Star Wars: Maul – Shadow Lord (Disney+ Original) – Two-Episode Season Finale
Tuesday, May 5
• Disney+: Marvel Television's Daredevil: Born Again (Season 2) (Disney+ Original) – Season Finale at 6pm PT
Wednesday, May 6
• Disney+ and Hulu: Gold Land (Hulu Original) – New Episodes
Friday, May 8
• Disney+: Miraculous: Tales of Ladybug and Cat Noir Chibi: Shorts (Season 1) – Premiere
• Disney+: Playdate with Winnie the Pooh: Shorts (Season 3) – New Episodes
• Disney+ and Hulu: Perfect Crown (Hulu Original) – New Episode
• Disney+ and Hulu: Travis Japan Summer Vacation!! in the USA (Hulu Original) – New Episode
• Hulu: We Bury The Dead (2025)
Saturday, May 9
• Disney+: Chibiverse (Season 4) – Three-Episode Premiere
• Disney+ and Hulu: Perfect Crown (Hulu Original) – New Episode
Monday, May 11
• Disney+: American Idol (Season 9) (ABC) – Season finale streaming live at 8pm ET
• Hulu: The Split (Complete Series) (BBC)
Tuesday, May 12
• Disney+ and Hulu: Tucci in Italy (New Season) (Nat Geo) – Premiere
• Disney+: The Punisher: One Last Kill (Disney+ Original) – Premiere at 6pm PT
Wednesday, May 13
• Disney+: Battle of Fates (DUBBED) (Season 1) (Hulu Original) – Premiere
• Disney+ and Hulu: Gold Land (Hulu Original) – New Episodes
• Disney+: Hey A.J.! – New Episodes
Thursday, May 14
• Hulu: FX’s Welcome to Wrexham (Season 5) – Two-Episode Premiere
Friday, May 15
• Disney+: Minnie’s Bow-Toons: Pet Hotel – New Episodes
• Hulu: Lisa Ann Walter: It Was An Accident (Hulu Original) – Premiere
• Disney+ and Hulu: Perfect Crown (Hulu Original) - New Episode
• Hulu: Rivals (Season 2) (Hulu Original) – Three-Episode Premiere
• Disney+ and Hulu: Travis Japan Summer Vacation!! in the USA (Hulu Original) – New Episode
Saturday, May 16
• Disney+ and Hulu: Perfect Crown (Hulu Original) – Season Finale
Sunday, May 17
• Hulu: Battle of Fates (DUBBED) (Season 1) (Hulu Original) – Premiere
Tuesday, May 19
• Hulu: The Nightmare Upstairs: What Happened to Ty and Bryn (Hulu Original) - Premiere
Wednesday, May 20
• Disney+: Bluey Minisodes – New Episodes
• Disney+ and Hulu: Gold Land (Hulu Original) – New Episodes
Thursday, May 21
• Hulu: Alien: Romulus (2024)
Friday, May 22
• Hulu: Arco (2025)
• Disney+: BeddyByes (Season 1) – New Episodes
• Disney+ and Hulu: Travis Japan Summer Vacation!! in the USA (Hulu Original) – New Episode
Saturday, May 23
• Disney+ and ESPN: Banana Ball: Bananas vs. Tailgaters – 7pm ET
Tuesday, May 26
• Hulu: Descendent (2025)
• Disney+: Sofia the First: Royal Magic – Premiere
Wednesday, May 27
• Disney+ and Hulu: Gold Land (Hulu Original) – New Episodes
Thursday, May 28
• Hulu: Deli Boys (Season 2) (Hulu Original) – Premiere
Friday, May 29
• Disney+ and ESPN: Banana Ball: Party Animals vs. Coconuts – 7pm ET
• Disney+: RoboGobo (Season 2) – New Episodes
• Disney+ and Hulu: Travis Japan Summer Vacation!! in the USA (Hulu Original) – New Episode