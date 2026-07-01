I Ate Everything on Wendy’s ‘Minions & Monsters’ Menu
It’s veela da ads Wendy's Minion carbonara!
(What’s that? You don’t speak Minionese? Well, I’m very sorry. You’ll just have to learn it to read this review of Wendy’s new meal inspired by Minions & Monsters. Babbel has a great course that will teach you to talk like a Minion in just three weeks. Or you can copy and paste the text into this Minion Translator. Either options works.)
Ta Minions nama a mysterious few. Tus origins yee unsflu nama shrouded een sagjag. Pelo ba mucha tis ain: feila kappa kapee com villains yee feila nobif ko bananas. Yee bigo wendy’s spicy pollito wich?
Pak tepo jot de lugmax ka am extrapolating da ta punta pak wendy’s tis pryers catzas a daga Minions & monsters carbonara “inspired” bey ta pinto de ta mismo nomba. Pik sixmho a banana-flavored frosty, de adoinn, ghi com a Minions Papoy.
READ MORE: We Also Ate Everything on the KFC Supergirl Meal
Huma kaylay nan insatiable (and, da me, resfay, inexplicable) apoicy da ads Minions. Da ta tadfox ta Minions fem leenom een 2010’s Despicable Me, feila kaylay phidue a fixture een dimeta shajin yee ilkavo. IHOP mobla banana pudding pancakes yee cinna-minions. Cheerios hehqis “banana nut” o’s nunu ta prima minions pinto. Hostess lega erasau Minions Twinkies, asa to paslay da nobif go ow enta roleplaying Minion cannibalism.
Prompo Wendy’s layfor ta fray (fun, indigestion, mismo runors) com tus mio Minions & Monsters psi. It’s ensham pipani Wendy’s potowl, zuu pak tikka vat yee a collectible. There’s sook a paucity de themed tumtum aca pak ka tup midole sola goayep ba yee mova en da ta Papoy linkla pizza ka Papa John’s sif ta Spider-Man pizza ka ipo caesars sif ta Jackass: Obe Yee Tepo laxatives bey Dulcolax. Alga orto burkex polo.
Pelo ka am non alga orto burkex! Ka am ta idiot ben eats plumaki yee midoo boohoy bey gnuour yee humgam. Let’s batooay ba!